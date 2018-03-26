Сборная Японии потеряла основного защитника перед матчем с Украиной

Хироки Сакаи получил повреждение
Сборная Японии накануне товарищеского матча с командой Украины понесла кадровые потери. Об этом сообщает федерация футбола Японии.
Из-за травмы бедра лагерь команды покинул защитник французского "Марселя" Хироки Сакаи.
Матч между командами Японии и Украины состоится 27 марта в бельгийском Льеже на стадионе "Морис Дюфран". Начало матча - в 15:20. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Напомним, главный тренер сборной Японии босниец Халилходжич огласил список футболистов, вызванных в расположение национальной команды для подготовки и участия в товарищеском матче с Украиной.