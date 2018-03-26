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Сборная Японии потеряла основного защитника перед матчем с Украиной

НовостиСпорт    26.03.2018 - 10:02
Фото: (twitter.com/jfa_samuraiblue)
Фото: (twitter.com/jfa_samuraiblue)

Хироки Сакаи получил повреждение

Сборная Японии накануне товарищеского матча с командой Украины понесла кадровые потери. Об этом сообщает федерация футбола Японии.

Из-за травмы бедра лагерь команды покинул защитник французского "Марселя" Хироки Сакаи.

Матч между командами Японии и Украины состоится 27 марта в бельгийском Льеже на стадионе "Морис Дюфран". Начало матча - в 15:20. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.

Напомним, главный тренер сборной Японии босниец Халилходжич огласил список футболистов, вызванных в расположение национальной команды для подготовки и участия в товарищеском матче с Украиной.

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Теги публикации: Сборная Украины, Япония, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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