Сборная Польши выгнала хавбека за продолжение карьеры в России

32-летний хавбек больше не будет защищать цвета сборной Польши. Главный тренер национальной команды Чеслав Михневич не нуждается в услугах уроженца Лодзинского воеводства.

11 июня Рыбус подписал 3-летний контракт со "Спартаком". До этого в течение пяти сезонов он защищал цвета другого московского коллектива – "Локомотива". Однако в отличие от большой группы легионеров чемпионата России во главе с другим поляком – Гжегожем Крыховяком – решил не покидать страну-агрессорку.

Михневич лично сообщил Рыбусу, что тот не будет вызван на сентябрьский сбор "Кадры". Кроме того, кандидатура хавбека даже не будет рассматриваться при формировании заявки на чемпионат мира в Катаре осенью.

Мацей Рыбус выступал за сборную Польши с 2009 года. В его активе 66 матчей (2 гола) в национальной команде и участие в Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.