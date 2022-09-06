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Сборная Норвегии избавилась от хавбека-любителя России

Фото: Матиас Норманн за сборную Норвегии не будет играть (fotball.no)
Автор: Антон Федорцив

Норвежская футбольная федерация решила не приглашать в национальную команду полузащитника Матиаса Норманна, надолго прописавшегося в чемпионате России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Услуги 26-летнего хавбека неинтересны тренерскому штабу сборной Норвегии. Такое решение наставник команды Столе Сольбаккен принял после заявления воспитанника "Буде-Глимта" о готовности подписать контракт с московским "Динамо".

"Этот выбор был не очень сложным. Когда я услышал о его намерении в субботу, то позвонил и предупредил, что, скорее всего, решение подписать контракт будет иметь последствия. Он это сделал. Я известил его перед разосланием вызовов федерацией", – заявил специалист.

Эта позиция полностью устраивает и местных функционеров. Президент Норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс назвал сложившуюся из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину чрезвычайной.

"Весь норвежский и европейский футбол согласен давить на Россию как агрессора, также очень активно использовавшего свое влияние в спорте. Все российские команды отстранены от международных соревнований. Я согласен со Столе, что Норманн не может представлять Норвегию", – объяснил президент НФФ.

В январе 2019-го Матиас Норманн перебрался из английского "Норвича" в российский "Ростов". Сезон 2021/22 он провел в аренде за "канареек", но недавно начал переговоры с "Динамо".

Ранее сборная Польши выгнала из команды хавбека Рыбуса. В июне он подписал 3-летний контракт с московским "Спартаком", хотя знал о грядущей потери шансов поехать на ЧМ-2022 в составе "Кадры".

К слову, ранее подготовили анонс поединка РБ "Лейпциг" и "Шахтера" на старте Лиги чемпионов 2022/23.

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