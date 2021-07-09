Сборная Италии изолировалась из-за коронавируса за два дня до финала Евро-2020

Сборная Италии по футболу закрылась на базе после того, как среди журналистов обнаружили коронавирус. Трое журналистов дали положительный результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету la Repubblica.
Из-за троих подтвержденных случаев коронавируса у итальянских журналистов вся команда была помещена в так называемый "сверхбезопасный пузырь".
При этом, ни у одного игрока не зафиксировали коронавирус. Сейчас выполняются все меры предосторожности.
"В 7 утра была уведомлена Футбольная ассоциация, которая закрыла двери спортивного центра, чтобы уберечь команду", - пишет издание.
Также отменили пресс-конференцию перед игрой.
Напомним, 11 июня состоится финал Евро-2020. Сборная Италии должна сыграть в решающем поединке за титул чемпиона Европы с национальной командой Англии.