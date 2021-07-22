Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

Сборная Гвинеи не примет участия в Олимпиаде в Токио из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал министр спорта страны Санусси Соу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschland Funk .

Он подчеркнул, что правительство страны было исключительно озабочено сохранением здоровья гвинейских спортсменов.

При этом Гвинею на соревнованиях должны были представлять всего пять спортсменов.

Однако источник издания сообщил, что истинная причина решения не отправлять команду из 5 человек в Токио - недостаток средств.