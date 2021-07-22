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Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

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Четверг 22 июля 2021 00:23
Сборная Гвинеи отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса Фото: Гвинея отказалась от Олимпиады в Токио (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сборная Гвинеи не примет участия в Олимпиаде в Токио из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал министр спорта страны Санусси Соу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschland Funk.

Он подчеркнул, что правительство страны было исключительно озабочено сохранением здоровья гвинейских спортсменов.

При этом Гвинею на соревнованиях должны были представлять всего пять спортсменов.

Однако источник издания сообщил, что истинная причина решения не отправлять команду из 5 человек в Токио - недостаток средств.

Ранее коронавирус был выявлен у трех участников олимпийской сборной Чехии: у игрока в пляжный волейбол Ондржея Перушича и тренера Симона Науша, а также у игрока в настольный теннис Павла Сиручека.

Напомним, вчера от участия в Олимпийских играх в Токио отстранили еще одного спортсмена: у всадника Джейми Кермонда из Австрали обнаружили следы кокаина в организме.

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