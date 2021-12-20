Сбившего насмерть велосипедиста в Черниговской области депутата отправили в СИЗО
Фото: суд отправил в СИЗО депутата, сбившего насмерть велосипедиста в Черниговской области (freepik)
Районный суд Бахмача (Черниговской области) избрал депутату городского совета, который 19 декабря насмерть сбил велосипедиста, в виде содержания под стражей. Он не сможет выйти из СИЗО под залог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу прокуратуры Черниговской области Сергея Василина.
"Содержание под стражей без залога - такую меру пресечения избрал Бахмачский районный суд", - написал Василин.
По его словам, суд поддержал ходатайство прокуратуры, отправить депутата местного совета, который подозревается в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.
Напомним, депутат городского совета 19 декабря на автомобиле сбил велосипедиста. Он скончался по дороге в больницу.