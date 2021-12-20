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Сбившего насмерть велосипедиста в Черниговской области депутата отправили в СИЗО

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Чернигов, Понедельник 20 декабря 2021 22:30
Сбившего насмерть велосипедиста в Черниговской области депутата отправили в СИЗО Фото: суд отправил в СИЗО депутата, сбившего насмерть велосипедиста в Черниговской области (freepik)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Районный суд Бахмача (Черниговской области) избрал депутату городского совета, который 19 декабря насмерть сбил велосипедиста, в виде содержания под стражей. Он не сможет выйти из СИЗО под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу прокуратуры Черниговской области Сергея Василина.

"Содержание под стражей без залога - такую меру пресечения избрал Бахмачский районный суд", - написал Василин.

По его словам, суд поддержал ходатайство прокуратуры, отправить депутата местного совета, который подозревается в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, депутат городского совета 19 декабря на автомобиле сбил велосипедиста. Он скончался по дороге в больницу.

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