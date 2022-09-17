Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 54 250 военных убитыми (Getty Images)
ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских оккупантов. Также наши бойцы "приземлили" вражеский самолет и три крылатых ракеты.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.09 ориентировочно составили:
- личного состава - около 54250 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 2202 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 4701 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 1306 (+4) ед,
- РСЗО - 312 (+0) ед,
- средства ПВО - 168 (+0) ед,
- самолетов - 251 (+1) ед,
- вертолетов - 216 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 911 (+3),
- крылатые ракеты - 236 (+3),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21) ед,
- специальная техника - 121 (+0).
Напомним, что на юге украинские военные нанесли удар по пункту управления оккупантов в Херсоне.
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