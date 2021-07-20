ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сбежал из СИЗО: в Одессе полиция ищет вора-рецидивиста, введена операция "Сирена"

Новина українською →
Одесса, Вторник 20 июля 2021 16:42
Сбежал из СИЗО: в Одессе полиция ищет вора-рецидивиста, введена операция "Сирена" Фото: полиция Одессы разыскивает вора-рецидивиста, который убежал СИЗО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция Одессы объявила о розыске вора-рецидивиста, который сбежал из СИЗО. В городе введена операция "Сирена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

"Отделом полиции №1 Одесского районного управления разыскивается осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст 15 и ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса Украины, Кутафин Сергей Александрович, 1980 года рождения", - отмечается в сообщении.

Мужчина сбежал из Одесского следственного изолятора. Среди личных примет отмечается:

  • рост 170-175 см;
  • худощавого телосложения;
  • темные, короткие волосы;
  • глаза карие;
  • на руках и теле имеются царапины;
  • был одет в синие джинсы, без обуви.

Сейчас в Одессе введена операция "Сирена". В случае, если вы владеете информацией о местонахождении вора-рецидивиста - обращайтесь по телефонам:

  • (048) 765-75-27;
  • 102.

Сбежал из СИЗО: в Одессе полиция ищет вора-рецидивиста, введена операция &quot;Сирена&quot;

Фото: сбежавший из одесского СИЗО вор-рецидивист Сергей Кутафин (facebook.com/gunp.odessa)

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция побег вор
NEWS
Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся
Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся
DAILY
Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года