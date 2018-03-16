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Савченко допросят по делу о расстрелах на Майдане, - Горбатюк

НовостиПолитика    16.03.2018 - 14:35
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Савченко повторно допросят в связи с обвинениями в адрес Сергея Пашинского

Генеральная прокуратура Украины может допросить народного депутата Надежду Савченко по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Да. Но она уже допрашивалась как свидетель, потому что принимала участие в протестных акциях, а вчера во время брифинга сообщила данные, о которых раньше не говорила", - рассказал Горбатюк о планах допросить Савченко.

Отметим, накануне Савченко заявила, что во время событий на Майдане видела, как Сергей Пашинский (представитель "Народного фронта" и нынешний глава парламентского комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны) якобы заводил снайперов в гостиницу "Украина", которые впоследствии устроили расстрел активистов и правоохранителей.

При этом в первоначальном заявлении она перепутала фамилии Пашинского и спикера Рады Андрея Парубия.

"Если я сказала Парубий, то я прошу прощения. Я публично приношу извинения Парубию... Если я говорила фамилию Парубий, то имела в виду Пашинский", - сказала Савченко журналистам в Верховной раде.

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Теги: ГПУ, Надежда Савченко, Майдан, допрос
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