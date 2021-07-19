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В Саудовской Аравии запретят невакцинированным от COVID покидать страну

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Саудовская Аравия, Понедельник 19 июля 2021 14:12
В Саудовской Аравии запретят невакцинированным от COVID покидать страну Фото: Саудовской Аравии запретят невакцинированным от COVID покидать страну (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Саудовской Аравии гражданам, которые не прошли полный комплекс вакцинации от коронавируса, запретят выезжать за пределы страны. Ограничение начнет действовать с 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Гражданам Саудовской Аравии необходимо получить две дозы вакцины от COVID, прежде чем они смогут выехать за пределы страны с 9 августа",- говорится в сообщении.

В министерство внутренних дел страны заявили, что такое решение было принято на основе новых волн пандемии во всем мире, новых мутаций коронавируса и "низкой эффективности одной дозы вакцинации против этих штаммов".

Напомним, в Саудовской Аравии посещение государственных учреждений и поездки в общественном транспорте с 1 августа станет невозможным без справки о наличии прививки от коронавируса.

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Саудовская Аравия
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