В Саудовской Аравии погибли два человека в результате нападения на пост полиции

Террористы напали на полицейский пост

Боевики совершили вооруженное нападение на полицейский пост в Саудовской Аравии, два человека погибли. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, террористы открыли огонь по контрольно-пропускному пункту полиции в городе Бурайда, который расположен в округе Эль-Касим севернее Эр-Рияда. В свою очередь сотрудники сил безопасности Саудовской Аравии открыли ответный огонь.

Так, в результате инцидента погиб сотрудник силовых структур, а также гражданин Бангладеш, проживавший на территории Саудовской Аравии.

Отмечено, что силовики уничтожили двоих нападавших, третий был ранен и задержан. В настоящее время саудовское Министерство внутренних дел расследует обстоятельства произошедшего.

Вместе с тем, пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.​

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Джидда двое королевских охранников были убиты и трое ранены во время вооруженного нападения возле дворца короля аль-Салам на западе страны.