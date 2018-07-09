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В Саудовской Аравии погибли два человека в результате нападения на пост полиции

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 01:32
Фото: Саудовская Аравия (twitter.com/bnhamzh)
Фото: Саудовская Аравия (twitter.com/bnhamzh)

Террористы напали на полицейский пост

Боевики совершили вооруженное нападение на полицейский пост в Саудовской Аравии, два человека погибли. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, террористы открыли огонь по контрольно-пропускному пункту полиции в городе Бурайда, который расположен в округе Эль-Касим севернее Эр-Рияда. В свою очередь сотрудники сил безопасности Саудовской Аравии открыли ответный огонь.

Так, в результате инцидента погиб сотрудник силовых структур, а также гражданин Бангладеш, проживавший на территории Саудовской Аравии.

Отмечено, что силовики уничтожили двоих нападавших, третий был ранен и задержан. В настоящее время саудовское Министерство внутренних дел расследует обстоятельства произошедшего.

Вместе с тем, пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.​

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Джидда двое королевских охранников были убиты и трое ранены во время вооруженного нападения возле дворца короля аль-Салам на западе страны.

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Теги публикации: полиция, Саудовская Аравия, нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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