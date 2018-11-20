В Саудовской Аравии отвергли версию о причастности принца к убийству Хашкаджи

Фото: принц Мухаммед бин Салман (EPA)

МИД Саудовской Аравии сообщил, что обвинения в адрес наследного принца не имеют правдивых оснований

В МИД Саудовской Аравии назвали безосновательными заявления о причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету "Аш-Шарк Аль-Аусат".

"Мы в королевстве знаем, что такие обвинения в адрес наследного принца не имеют правдивых оснований. И мы категорически опровергаем их", - сказал министр.

"Руководство Королевства Саудовской Аравии, представленное королем и наследным принцем, является красной чертой, и мы не позволим, чтобы кто-либо пытался навредить им", - отметил он.

Отметим, саудовский король Салман, выступая перед подданными с речью о приоритетах Саудовской Аравии на предстоящий год, не упомянул убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, в котором западные спецслужбы предположительно обвиняют наследного саудовского принца Мухаммеда бин Салмана.

Ранее сообщалось, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте.

В Турции также есть материалы в деле об убийстве Хашкаджи, которые противоречат выводам прокуратуры Саудовской Аравии. В частности в Турции опровергли выводы саудовской прокуратуры о том, что журналист умер от смертельной дозы наркотиков.