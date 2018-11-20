В Саудовской Аравии могут заменить наследника после убийства Хашкаджи

Фото: принц Мухаммед бин Салман (EPA)

Члены королевской семьи могут поддержать кандидатуру дяди принца

Члены правящей королевской семьи Саудовской Аравии выступили за то, чтобы принц Мухаммед бин Салман не унаследовал престол. Причиной стала его возможная причастность к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве страны в Стамбуле (Турция), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rеuters.

Кандидатом на престол может стать брат короля Салмана и дядя наследного принца - 76-летний принц Ахмед Ибн Абдул Азиз. Он в течение 40 лет исполнял обязанности заместителя министра внутренних дел.

Надо подчеркнуть, что члены королевской семьи не готовы к активным действиям, пока жив действующий король. Они обсуждают возможные варианты изменения наследника после смерти манарха.

Источники сообщают, что кандидатуру принца Ахмеда поддержат члены семьи, службы безопасности и некоторые западные государства. Отметим, что в Саудовской Аравии нет традиционного престолонаследия от отца к старшему сыну. Король и члены королевской семьи выбирают наиболее способного к управлению королевством.

Напомним, журналист Джамаль Хашкаджи, который часто критиковал саудовскую власть, 2 октября был убит на территории посольства королевства в Стамбуле. Турецкие правоохранители утверждают, что Хашкаджи планировали убить заранее. В заказе убийства Турция подозревает кого-то из окружения наследного принца или самого принца.

Как писало РБК-Украина ранее, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо исказили. Однако президент Турции заявил, что тело Хашкаджи до сих пор не найдено, а власти Саудовской Аравии не дали разрешения на обыск колодца на территории своего генконсульства.