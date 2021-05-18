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В Саудовской Аравии с августа запретят посещать госучреждения без прививки от коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посещение государственных учреждений и поездки в общественном транспорте в Саудовской Аравии, а также участие в общественных, культурных и других массовых мероприятиях с 1 августа станет невозможным без наличия справки о наличии прививки от коронавируса.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства внутренних дел королевства в Facebook.

"Для борьбы с коронавирусом и на основании рекомендаций компетентных органов принято решение об обязательной вакцинации начиная с 1 августа 2021 года", - отмечается в сообщении.

После 1 августа для входа в любое государственное или частное учреждение, поездок в общественном транспорте, участия в любых образовательных, культурных, научных, социальных или развлекательных мероприятиях потребуется наличие справки о вакцинации от коронавируса.

Кроме того, в стране планируют возобновить со следующего семестра очное обучение во всех образовательных учреждениях при соблюдении всех противоэпидемических мер.

Напомним, власти Саудовской Аравии разрешат путешествовать гражданам, которые сделали прививку или переболели коронавирусов. С 19 мая саудовцы смогут путешествовать.

Минздрав страны ранее сообщал, что с начала прививочной кампании было введено почти 12 млн доз вакцины. При этом население королевства составляет порядка 34,2 млн человек.

Напомним, в начале мая правительство Саудовской Аравии заявило о возможности запрета на совершение хаджа в 2021 году иностранными паломниками. Причиной этому второй год подряд может стать коронавирус.

Отметим, в прошлом году со 2 апреля Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, были полностью закрыты на въезд и выезд.

Запрет на паломничество был частично отменен лишь 4 октября.

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