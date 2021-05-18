В Саудовской Аравии с августа запретят посещать госучреждения без прививки от коронавируса

Посещение государственных учреждений и поездки в общественном транспорте в Саудовской Аравии, а также участие в общественных, культурных и других массовых мероприятиях с 1 августа станет невозможным без наличия справки о наличии прививки от коронавируса .

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства внутренних дел королевства в Facebook .

"Для борьбы с коронавирусом и на основании рекомендаций компетентных органов принято решение об обязательной вакцинации начиная с 1 августа 2021 года", - отмечается в сообщении.

После 1 августа для входа в любое государственное или частное учреждение, поездок в общественном транспорте, участия в любых образовательных, культурных, научных, социальных или развлекательных мероприятиях потребуется наличие справки о вакцинации от коронавируса.

Кроме того, в стране планируют возобновить со следующего семестра очное обучение во всех образовательных учреждениях при соблюдении всех противоэпидемических мер.

Напомним, власти Саудовской Аравии разрешат путешествовать гражданам, которые сделали прививку или переболели коронавирусов. С 19 мая саудовцы смогут путешествовать.