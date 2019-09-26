Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал, что несет ответственность за убийство оппозиционного журналиста Джамала Хашогги. Об этом он рассказал в беседе с создателем документального фильма, который посвящен убийству журналиста, передает Frontline.

По словам режиссера фильма Мартина Смита, наследник саудовского престола признался, что физическая ликвидация Хашогги произошла под его контролем.

"Это случилось под моим наблюдением. Я несу всю ответственность, потому что это произошло под моим контролем", - сказал принц Смиту.

Принц объяснил также, как тогда быть с официальной версией саудовских властей, что решение об убийстве Хашогги было принято без участия его высочества.

"У нас 20 миллионов человек - в том числе три миллиона состоящих на государственной службе", - ответил Мухаммед бин Салман.

На вопрос, могли ли убийцы журналиста использовать частный самолет кого-то из членов правительства королевства, наследный принц ответил: "Лица, ответственные за выполнение моих поручений, имеют такое право".

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства.

РБК-Украина сообщало, что 20 октября 2018 года власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашогги, а также выразили предположение, что Хашогги умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.