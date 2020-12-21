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Саудовская Аравия закрыла границы из-за мутации COVID

Автор: Артур Родивилов

Власти Саудовской Аравии решили полностью прекратить международное авиасообщение, закрыть сухопутные границы и морские порты из-за мутации коронавируса. Ограничение пока будет действовать в течение недели.

Об этом сообщает SPA.

Рейсы, которые прибыли в королевство, смогут покинуть страну.

"На основании данных Минздрава о распространении в ряде стран нового штамма коронавируса до тех пор, пока не прояснится информация о природе этого вируса, и в целях обеспечения безопасности населения правительство приняло решение приостановить все международные рейсы, за исключением особых случаев", - говорится в сообщении.

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Те, кто возвращается в Саудовскую Аравию должны уйти на изоляцию на две недели и сдать тест на коронавирус. Прибывшие в страну в последние три месяца должны сдать тесты на антитела.

В Саудовской Аравии выявлено более 360 тысяч заражений коронавирусом. Умерли более 6 тыс. человек, выздоровели - 352 тысяч.

Новый вид коронавируса объявили на прошлой неделе в Великобритании. По данным премьера Бориса Джонсона, он может быть заразнее прежнего на 70%.

Штамм, который в настоящий момент стремительно распространяется в Великобритании, был впервые выявлен в сентябре.

Более 10 стран прекратили авиасообщение с Великобританией.

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