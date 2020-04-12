Саудовская Аравия продлевает комендантский час на неопределенный срок из-за коронавируса

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд продлил комендантский час по всей стране до дальнейшего уведомления из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Такое решение біло принято после того, как Саудовская Аравия сообщала о более чем 300 новых случаев в каждый из последних четырех дней.

Напомним, 23 марта в Саудовской Аравии подтвердили первую смерть от коронавируса. 51-летний мужчина умер на следующий день после госпитализации.

РБК-Украина писало, что количество заболевших коронавирусом в мире по состоянию на утро 12 апреля составляет 1 777 517 человек.