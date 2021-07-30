Саудовская Аравия открывается для вакцинированных туристов: названа дата

Власти Саудовской Аравии приняли решение разрешить въезд в страну для вакцинированных туристов. Въезд в страну будет разрешен с субботы, 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства туризма Саудовской Аравии в Twitter .

"С 1 августа снимается ограничение на въезд в королевство для обладателей туристических виз, которые прошли вакцинацию. Им не нужно будет проходить обязательный карантин", - говорится в сообщении.

Для въезда в страну необходимо будет предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса одним из четырех одобренных в стране препаратов: Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.