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Саудовская Аравия открывается для вакцинированных туристов: названа дата

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Пятница 30 июля 2021 15:13
Саудовская Аравия открывается для вакцинированных туристов: названа дата Фото: Саудовская Аравия открывается для вакцинированных туристов (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Власти Саудовской Аравии приняли решение разрешить въезд в страну для вакцинированных туристов. Въезд в страну будет разрешен с субботы, 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства туризма Саудовской Аравии в Twitter.

"С 1 августа снимается ограничение на въезд в королевство для обладателей туристических виз, которые прошли вакцинацию. Им не нужно будет проходить обязательный карантин", - говорится в сообщении.

Для въезда в страну необходимо будет предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса одним из четырех одобренных в стране препаратов: Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.

Напомним, авиакомпания SkyUp запускает авиарейсы из Киева и Львова в Саудовскую Аравию.

Кроме того, лоукостер Flynas выполнил дебютный рейс из "Борисполя" в Саудовскую Аравию. Авиарейсы будут осуществляться три раза в неделю.

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Саудовская Аравия туризм
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