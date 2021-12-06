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В Сарнах хулиганы напали на полицейского. Ему пришлось отстреливаться

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Сарны, Понедельник 06 декабря 2021 13:42
В Сарнах хулиганы напали на полицейского. Ему пришлось отстреливаться Фото: полицейский в Сарнах отстреливался от хулиганов (mvs.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

В Сарнах Ровенской области хулиганы напали на следователя полиции. Ему пришлось отстреливаться от них из травматического пистолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

Сообщается, что группа молодых людей после словесного конфликта с сотрудником полиции выследила его, повредила ворота во дворе и с кулаками набросилась сначала на правоохранителя, а затем и на его жену.

"Чтобы защитить свою семью, полицейскому пришлось применить травматическое оружие. В результате три человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Четырем участникам нападения сообщили о подозрении, суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем фигурантам. За нападение молодым людям может ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом полицейский устроил смертельное ДТП, в результате аварии погибли два человека.

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