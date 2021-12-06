В Сарнах хулиганы напали на полицейского. Ему пришлось отстреливаться

В Сарнах Ровенской области хулиганы напали на следователя полиции. Ему пришлось отстреливаться от них из травматического пистолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД .

Сообщается, что группа молодых людей после словесного конфликта с сотрудником полиции выследила его, повредила ворота во дворе и с кулаками набросилась сначала на правоохранителя, а затем и на его жену.

"Чтобы защитить свою семью, полицейскому пришлось применить травматическое оружие. В результате три человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Четырем участникам нападения сообщили о подозрении, суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем фигурантам. За нападение молодым людям может ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.