На Сардинию будут впускать только вакцинированных от COVID туристов

Летом на итальянский остров Сардиния будут пускать только тех людей, которые получили две прививки от коронавируса. Такое решение приняли местные власти.

"Те, кто въезжать на Сардинию, будут показать сертификат, подтверждающий, что у них отрицательный тест на коронавирус, и что они вакцинированы", - заявил губернатор Кристиан Солинас.

Он также добавил, что система по контролю за соблюдением правил будет готова задолго до начала летнего сезона.