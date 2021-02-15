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На Сардинию будут впускать только вакцинированных от COVID туристов

Автор: РБК-Украина

Летом на итальянский остров Сардиния будут пускать только тех людей, которые получили две прививки от коронавируса. Такое решение приняли местные власти.

Об этом сообщает ANSA.

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"Те, кто въезжать на Сардинию, будут показать сертификат, подтверждающий, что у них отрицательный тест на коронавирус, и что они вакцинированы", - заявил губернатор Кристиан Солинас.

Он также добавил, что система по контролю за соблюдением правил будет готова задолго до начала летнего сезона.

Напомним, ранее в Италии ужесточили требования для туристов из Австрии из-за мутаций COVID-19.

Кроме этого на прошлой неделе итальянское правительство продлило запрет на второстепенные поездки между регионами. Ограничение будет действовать как минимум до 25 февраля.

Отметим, в Италии с конца декабря действует общенациональный карантин. На это время закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых). При этом в январе в Италии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации до конца апреля.

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