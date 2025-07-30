У сардельках - фекалії: лікар розкрила шокуючі факти про склад популярної їжі
Сосиски, сардельки, чипси та снеки давно стали звичним доповненням до раціону багатьох українців. Але, як стверджує лікарка-дієтолог, за яскравими обгортками та апетитним виглядом ховаються небезпечні для здоров'я інгредієнти.
У інтерв'ю для РБК-Україна заслужений лікар України, професор та дієтолог-гастроентеролог Галина Анохіна розкрила шокуючі деталі того, що може входити до складу м’ясопереробної продукції. За її словами, одним з компонентів, які іноді використовують у виробництві сардельок, є... дезінфікований курячий послід.
Сосиски та сардельки: несподіване джерело білка
За словами гастроентеролога, сосиски та сардельки - це продукти, яких краще уникати. Вона поділилася приголомшливою інформацією з однієї з лекцій, де запитала лікарів, куди зникає курячий послід з птахоферм.
Виявляється, окрім використання на добрива (хоча й це вже менш актуально), з пташиного посліду формують блоки, які можуть застосовуватися не лише як пальне, а й у харчовій промисловості.
"У фекаліях дуже багато мікроорганізмів та протеїну. Їх дезінфікують і отримують повноцінний білок, який додають у ті ж самі сардельки", - пояснила лікар, вказуючи на неочевидні інгредієнти у складі звичних продуктів.
"М'ясо" з нафти та олія, що не гірчить
Ще більш вражаючою є інформація про те, що сьогодні навіть м'ясо можуть виробляти з нафти.
Процес виглядає так: у жирну, нерозчинну у воді нафту, яка виливається, наприклад, з танкера, додають спеціальні грибки, зокрема Candida. Ці грибки споживають нафту, перетворюючи її на білкову масу. Цю масу потім очищують, і з неї формують "м'ясо".
Таке штучне "м'ясо" легко відрізнити від натурального: воно не має кісточок, прожилок, є нежирним, прозорим і продається дрібними шматками.
Хоча за набором амінокислот це "цілком нормальний продукт", його походження викликає багато питань.
Крім того, з нафти виготовляють і олію, яку використовують для смаження чипсів та різних снеків. Саме тому ці продукти не гіркнуть і не є жирними на дотик, навіть якщо лежать рік-другий. Це відбувається через використання олестри - олії, отриманої з нафти, адже будь-який натуральний жир з часом гіркне.
Такі заяви викликають серйозні побоювання щодо якості масових продуктів харчування. Експерти радять уважно читати склад, обирати мінімально оброблену їжу та зменшити споживання обробленого м’яса й снеків.
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