Житель одного з сіл Бучанського району знайшов у себе на подвір'ї російський гранатомет. Частина будинків населеного пункту була зруйнована росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС у Facebook.

Як розповіли у відомстві, їм зателефонував мешканець одного з сіл Бучанського району, Київської області. Він помітив підозрілий предмет на своїй земельній ділянці у чагарниках.

Через те, що частина населеного пункту постраждала від ворожих атак, чоловік запідозрив, що знахідка може бути небезпечною.

Прибувши на місце, піротехнічна група Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України підтвердила, що виявлений предмет - це ворожий ручний протитанковий гранатомет. Його було вилучено, а загрозу для мешканців села усунуто.

"Будьте надзвичайно обережні! У разі виявлення будь-яких підозрілих предметів негайно звертайтеся до фахівців за номером "101". Ваші швидкі та правильні дії можуть врятувати життя", - нагадали в ДСНС.

Фото: сапери виявили ворожий гранатомет біля одного з будинків Київської області (facebook.com/mrcshrdsnsukraine)

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

За оцінками української влади, близько 30% території залишається замінованою та "забруднено" боєприпасами, що не розірвалися. Очікується, що на їх ліквідацію потрібно не менше 10 років.

У квітні сапери знешкодили авіабомбу ФАБ-500, яку Російська Федерація скинула на Донецьку область.

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