Санкционный план действий группы Макфола-Ермака уже выполнен на 45%

Санкционный план действий экспертной группы Макфола-Ермака уже выполнен на 45%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Ермак напомнил, что ЕС недавно одобрил шестой пакет санкций.
"Запрещен импорт оффшорной нефти из России. К концу года потребление энергоресурса агрессора должно сократиться на 90%. "Сбербанк", еще два российских и белорусский банк были отключены от SWIFT. ЕС и Великобритания запретили страхование судов, перевозящих нефть. Введены индивидуальные санкции, которые коснулись окружения путина, включая Алиной Кабаевой. Также союзниками были введены ограничения в отношении яхт и самолетов Путина, запрещающих многие высокетехнологичные товары и оборудование для производства", - написал Ермак.
По его словам, все эти шаги предлагались Планом группы Макфола-Ермака и имеют статус выполненных, что доводит прогресс до 45%.
"Не останавливаемся на достигнутом - впереди много работы", - добавил он.
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