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Санкции ЕС ставят под угрозу кондитерский бизнес в России, - росСМИ

Фото: санкции ЕС ставят под угрозу кондитерский бизнес в России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Санкции Европейского союза серьезно ударили по кондитерскому бизнесу в России. Все из-за включения в список ограничений эмульгаторов и красителей, необходимых для выпуска сладостей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант"

Нехватка сырья грозит сокращением кондитерского ассортимента.

Тем временем Международные производители кондитерских изделий, имеющие мощности в России, планируют обратиться к европейской ассоциации Food&Drinks с призывом поспособствовать исключению из списка санкций ЕС эмульгаторов и красителей.

Европейские чиновники, со своей стороны, считают, что ингредиенты, которые попали в пятый пакет санкций, могут использоваться не только при изготовлении кондитерских изделий.

Исполнительный директор "Асконда" Вячеслав Лашманкин заявил, что эмульгаторы применяются при производстве шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов. В то же время не все сырье можно заменить поставками из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока.

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Карина Анненкова считает, что исключение вышеуказанных эмульгаторов из списка санкций возможно, однако край низкое.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЕС недавно ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

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