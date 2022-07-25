Санкции ЕС ставят под угрозу кондитерский бизнес в России, - росСМИ

Нехватка сырья грозит сокращением кондитерского ассортимента.

Тем временем Международные производители кондитерских изделий, имеющие мощности в России, планируют обратиться к европейской ассоциации Food&Drinks с призывом поспособствовать исключению из списка санкций ЕС эмульгаторов и красителей.

Европейские чиновники, со своей стороны, считают, что ингредиенты, которые попали в пятый пакет санкций, могут использоваться не только при изготовлении кондитерских изделий.

Исполнительный директор "Асконда" Вячеслав Лашманкин заявил, что эмульгаторы применяются при производстве шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели, вафельных листов. В то же время не все сырье можно заменить поставками из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока.

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Карина Анненкова считает, что исключение вышеуказанных эмульгаторов из списка санкций возможно, однако край низкое.