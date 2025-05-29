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У Санкт-Петербурзі горить стратегічне підприємство РФ: кадри з місця

Четвер 29 травня 2025 03:27
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У Санкт-Петербурзі горить стратегічне підприємство РФ: кадри з місця Фото: пожежа на заводі "Авангард" у Санкт-Петербурзі (t.me/mchspetersburg)
Автор: Володимир Костирін

У місті Санкт-Петербург (РФ) у ніч проти 29 травня сталася пожежа на заводі "Авангард". Пожежники намагаються ліквідувати вогняну НС на будівлі підприємства, яка включена до переліку стратегічних у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МНС Санкт-Петербурга та російські пабліки.

Зазначимо, що про пожежу на території петербурзького заводу "Авангард" в мережі повідомили ще пізно ввечері напередодні. Крім того, в мережі були оприлюднені кадри, на яких видно чорний густий дим, що підіймається над містом через пожежу.

При цьому причина, чому сталася пожежа на підприємстві, не розкривається. В російських пабліках писали, що вогняна НС не пов'язана з можливою повітряною атакою.

Представники місцевої влади не розкривали подробиці інциденту. Між тим у петербурзькому відділі надзвичайників розповіли вже після першої ночі, що проходять роботи з гасіння пожежі у виробничій будівлі на Кондратівському проспекті, 72.

"На 5-му поверсі 6-поверхової будівлі відбувається горіння на площі 100 кв. метрів. Відомості про постраждалих не надходили", - йдеться в заяві МНС Санкт-Петербурга.

Також вказувалося, що до ліквідації пожежі залучено 11 одиниць техніки та 41 особового складу.

Пізніше місцеві надзвичайники розповіли про локалізацію пожежі на заводі "Авангард".

"Робота з повної ліквідації продовжується. Відкрите горіння ліквідовано", повідомили у мережі представники МНС міста.

Що відомо про завод "Авангард"

Згідно з даними з відкритих джерел, на цьому науково-виробничому підприємстві виготовляють, зокрема, радіоелектроніку, мікросхемотехніку, займаються приладобудуванням, виробництвом базових несучих конструкцій радіоелектронної апаратури.

ВАТ "Авангард" включений до переліку стратегічних та системотворчих підприємств РФ, та має статус Федерального науково-виробничого центру у Росії.

У 2014 році на базі ВАТ "Авангард" відкрили Центр мікросистемотехніки. Основна будівля знаходиться у Санкт-Петербурзі за адресою Кондратьєвський пр., 72.

Нагадаємо, цієї зими у Москві прогриміли вибухи і сталася сильна пожежа на території великого ангара.

У квітні у російському місті Петрозаводськ загорівся суднобудівний завод.

Також повідомлялося, що минулого року у порту Санкт-Петербурга загорівся криголам "Єрмак".

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Санкт-Петербург Пожежа
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