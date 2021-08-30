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Кроссовер Duster получил "экстремальную" версию

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Понедельник 30 августа 2021 08:00
Кроссовер Duster получил "экстремальную" версию Фото: Dacia Duster (media.dacia.com)
Автор: Константин Широкун

Европейская модификация Renault Duster, выпускающаяся под брендом Dacia, получила лимитированную комплектацию Extreme Limited Edition.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сайт Dacia.

Еще в июне Dacia представила обновленный Duster второго поколения, который получил незначительные визуальные и технологические обновления. Теперь же компания представила новое исполнение Extreme Limited Edition.

Dacia уже не в первый раз подогревает спрос на кроссовер специальными изданиями. До Extreme европейским покупателям предлагались ограниченные выпуски 15 Years, Techroad, SE Twenty и Black Collector.

Кроссовер Duster получил &quot;экстремальную&quot; версию"Экстремальный" Duster получил оранжевые акценты на решетке радиатора, зеркалах, рейлингах и задней двери, оригинальные 17-дюймовые колеса и пр. Модель доступна в шести различных цветах: Glacier White, Pearl Black, Comet Grey, Iron Blue, Arizona Orange и Urban Grey.

Внутри также появились оранжевые акценты. Сиденья и дверные карты обиты тканью с оранжевой прострочкой. Базируясь на флагманском уровне отделки салона Prestige, стандартное оборудование автомобиля включает 8-дюймовый сенсорный экран с информационно-развлекательной системой Media Nav, круиз-контроль, два порта USB и полный электропакет.

Кроссовер Duster получил &quot;экстремальную&quot; версиюDuster Extreme сохраняет дорожный просвет в 214 мм. Dacia не раскрывает двигатели, которые будут доступны для Extreme Limited Edition, но можно предположить, что это будут самые мощные варианты моторной линейки.

Выход на рынок Duster Extreme запланирован на 2022 год. Тираж лимитированной версии не сообщается, но врядл и он превысит 2-3 тыс. экземпляров - по аналогии с предыдущими специальными изданиями Дастера.

Кроссовер Duster получил &quot;экстремальную&quot; версию

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