Самый богатый штат Индии вводит жесткий карантин из-за ситуации с COVID

Самый богатый штат Индии Махараштра сообщил о введении с 5 апреля жестких карантинных ограничений. В регионе наблюдается стремительный рост количества случаев COVID-19.

Так, с понедельника будут закрыты торговые центры, кинозалы, бары и рестораны, а в выходные дни жителей штата ожидает полный локдаун, заявил Наваб Малик журналистам после заседания правительства.

Случаи коронавируса продолжают быстро расти в Индии, и в воскресенье число новых случаев инфекции приблизилось к максимуму, главным образом из-за заболеваний в Махараштре, где находится финансовая столица страны Мумбаи.

По данным федерального министерства здравоохранения, по состоянию на утро воскресенья в стране зафиксировано 93 249 новых случаев заболевания. Более половины из них приходится на Махараштру с рекордными 49 447 новыми случаями.