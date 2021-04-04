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Самый богатый штат Индии вводит жесткий карантин из-за ситуации с COVID

Автор: Андрей Василюк

Самый богатый штат Индии Махараштра сообщил о введении с 5 апреля жестких карантинных ограничений. В регионе наблюдается стремительный рост количества случаев COVID-19.

Об этом 4 апреля заявил министр штата Наваб Малик, передает Reuters.

Так, с понедельника будут закрыты торговые центры, кинозалы, бары и рестораны, а в выходные дни жителей штата ожидает полный локдаун, заявил Наваб Малик журналистам после заседания правительства.

Случаи коронавируса продолжают быстро расти в Индии, и в воскресенье число новых случаев инфекции приблизилось к максимуму, главным образом из-за заболеваний в Махараштре, где находится финансовая столица страны Мумбаи.

По данным федерального министерства здравоохранения, по состоянию на утро воскресенья в стране зафиксировано 93 249 новых случаев заболевания. Более половины из них приходится на Махараштру с рекордными 49 447 новыми случаями.

Напомним, Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Другие страны не смогут ее получить до тех пор, пока население Индии не будет вакцинировано. При этом власти Индии разрешили с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет.

Позже сообщалось, что Институт сыворотки Индии (SII) может восстановить полные поставки вакцины AstraZeneca для программы COVAX в мае.

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