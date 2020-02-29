Самые богатые люди мира из-за коронавируса обеднели на 444 млрд долларов за неделю

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Самые большие потери понесли глава Amazon Джефф Безос, соучредитель Microsoft Билл Гейтс и президент LVMH Бернар Арно

Пятьсот самых богатых людей мира за неделю суммарно потеряли 444 млрд долларов США из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Вloomberg со ссылкой на источники.

Самые большие потери понесли три самых богатых человека в мире - глава компании Amazon Джефф Безос, соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс и президент группы компаний LVMH Бернар Арно. Их суммарное состояние сократилось примерно на 30 млрд долларов.

Занимающий 25-е место в списке богатейших людей планеты глава компании Tesla Илон Маск за неделю потерял 9 млрд долларов в результате падения стоимости акций его компании.

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял более 6,5 млрд долларов.

Напомним, мировые рынки акций продолжают падать под угрозой мировой рецессии из-за распространения коронавируса. Прошедшая неделя стала худшей после мирового финансового кризиса 2008 года. Биржевая паника из-за коронавируса привела к потерям 5 трлн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает два наиболее вероятных сценария развития ситуации с коронавирусом Covid-19: с локализацией болезни на относительно ограниченной территории и ее дальнейшее распространение.