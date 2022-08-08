Самоубийственный акт. Генсек ООН призвал прекратить удары по Запорожской АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на пресс-конференции в Токио .

"Атаки на АЭС - самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции", - заявил Гутерриш.

Напомним, 5 августа россияне дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Три снаряда попали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.

На следующий день, 6 августа, обстрелы не прекратились. В результате атаки ранения получил работник станции, его госпитализировали.

Позже в "Энергоатоме" подчеркнули, что россияне обстрелами ЗАЭС намерены полностью обесточить юг Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.