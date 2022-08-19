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Самосуд РФ над "азовцами" в Мариуполе: ГУР предупредило о повторении трагедии в Еленовке

Фото: ГУР предупредило о повторении трагедии в Еленовке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты могут нанести ракетный удар по помещению Мариупольской камерной филармонии, где планируют устроить самосуд над бойцами "Азова" на День независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар", - рассказали разведчики.

По данным ГУР, чтобы придать вид "легитимности" этой акции, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей рашистских "СМИ".

"В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину", - предупреждают в спецслужбе.

Что известно о теракте в Еленовке

29 июля оккупанты убили около 40 и ранили около 130 украинских пленных, чтобы скрыть издевательства над ними. В России же заявили, что якобы ВСУ с HIMARS нанесли удар по колонии в оккупированной Еленовке, где содержались пленные украинские военные, в том числе из состава полка "Азов". В Генштабе ВСУ завили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам. Позже стало известно, что российские оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке Донецкой области. Факт массового убийства украинцев в колонии, который был спланирован, подтвердил перехват разговора оккупантов.

Как сообщалось, российские военные готовят самосуд над украинскими военными в Мариуполе. Расположили тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии. Судилище хотят устроить на День Независимости 24 августа.

До этого Верховный суд РФ признал украинский полк "Азов" так называемой "террористической организацией". Страна-агрессор запретила его деятельность на своей территории.

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МариупольАзов