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Самолеты РФ не залетают на подконтрольную Украине территорию, - командование Воздушных сил

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (скриншот видео youtube.com/obozrevatel_tv)
Автор: Иван Носальский

Российские военные уже несколько месяцев не залетают на территорию, которая находится под контролем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Противник уже больше двух месяцев не залетает на контролируемую Украиной территорию. Это большой показатель", - заявил Игнат.

Он также добавил, что россияне используют свою авиацию только на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Игнат заявлял, что в Украине сейчас есть достаточное количество пилотов, однако им не хватает самолетов.

Также мы писали, что в пятницу, 10 июня, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 500-ю воздушную цель российских оккупантов.

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