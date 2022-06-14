Самолеты РФ не залетают на подконтрольную Украине территорию, - командование Воздушных сил

Российские военные уже несколько месяцев не залетают на территорию, которая находится под контролем ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.
"Противник уже больше двух месяцев не залетает на контролируемую Украиной территорию. Это большой показатель", - заявил Игнат.
Он также добавил, что россияне используют свою авиацию только на временно оккупированных территориях.
Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Игнат заявлял, что в Украине сейчас есть достаточное количество пилотов, однако им не хватает самолетов.
Также мы писали, что в пятницу, 10 июня, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 500-ю воздушную цель российских оккупантов.
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