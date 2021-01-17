Самолет с Навальным уже над Москвой, но не садится. Летит в "Шереметьево"

Самолет с оппозиционером Алексеем Навальным уже над Москвой, но не садится. Время на онлайн-табло аэропорта "Внуково" с информацией о приземлении самолета постоянно меняется.

Об этом сообщают россСМИ.

Как известно, самолет с Навальным должен был приземлиться в аэропорту "Внуково" в 18:20 по Киеву, вместе с тем, по состоянию на 18:55 самолет все еще не приземлился.

Как сообщает российское РБК, в пресс-службе компании "Победа" им сообщили, что рейс, на котором летит Навальный, в зоне ожидания "Внуково". Вместе с тем, некоторые СМИ сообщают, что самолет может совершить посадку в "Домодедово".

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