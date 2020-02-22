Самолет и автобусы, которые привезли эвакуированных из Китая украинцев, продезинфицировали, - МВД

Самолет и автобусы, которыми украинцев были доставлены из китайского города Ухань в связи с эпидемией коронавируса, уже продезинфицировали. Об этом сказал министр внутренних дел арсен Аваков в эфире в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Министр уточнил, что автобусы "прошли тройную экспозицию" после того, как доставили эвакуированных украинцев в Новые Санжары, где они будут находиться на двухнедельном карантине.

"То же самое с самолетом - полная замена фильтров, очистка системы вентиляции, полная экспозиция", - сказал Аваков.

Он отметил, что с момента эвакуации у одного из водителей автобуса немного повысилась температура. Его тщательно осмотрели медики.

"Слава богу, обострение артрита на колене, и температура держалась повышенной в течение одного часа... Если все хорошо, то через две недели мы забудем эту грусть", - отметил министр.

Глава МВД добавил, что все водители, которые везли эвакуированных из Китая в Новые Санжары, также пробудут две недели на карантине. В медицинском центре вместе со всеми также осталась министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Напомним, Арсен Аваков сообщил, что от начала эпидемии коронавируса в Украину из Китая выехали семь тысяч человек. Все граждане прошли контроль и обследования, заверил министр.