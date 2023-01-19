Самогубство, а не наступ. У Генштабі показали невдалу ворожу атаку у Запорізькій області

"Давно анонсований російськими пропагандистами "наступ" 58-ї армії ворога на запорізькому напрямку тільки зменшує кількість його особового складу та техніки. Низька підготовка та взаємодія між підрозділами противника радше нагадує самогубство, ніж наступальні дії", - зазначають у Генштабі.

За словами військових, вкладається враження, що керівництво РФ готує свій особовий склад та техніку на роль "мішеней" для українських підрозділів.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки, що зафіксована на відео, підтверджено знищення трьох ворожих танків та близько 30 росіян ліквідованими та пораненими.

Нагадаємо, у Силах оборони повідомляли, що росіяни посилюють угруповання військ на окремих ділянках Запорізького напрямку.

До того ж, нещодавно українські бійці знищили групу "вагнерівців" у Соледарі за допомогою артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.