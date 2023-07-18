Саміт ЄС-Латинська Америка перетворився на дипломатичну сварку через війну в Україні

Повідомляється, що посли працювали більшу частину ночі і до ранку вівторка, щоб знайти хоча б найпростіший м'який текст для засудження Росії за її вторгнення в Україну. При цьому переговори зависли через застереження деяких країн Центральної і Південної Америки, таких як Куба, Венесуела і Нікарагуа, сказав чиновник ЄС.

У той час як ЄС, що складається з 27 країн, хотів, щоб саміт був присвячений новим економічним ініціативам і тіснішій співпраці для запобігання зростаючому впливу Китаю в регіоні, кілька лідерів Співтовариства держав Латинської Америки і Карибського басейну (CELAC), що складається з 33 країн, принесли на стіл переговорів вікові звинувачення в колоніалізмі і рабстві.

"Більшість Європи була і залишається однобоким бенефіціаром у відносинах, в яких наша Латинська Америка і наш Карибський басейн були і залишаються нерівноправними", - заявив прем'єр-міністр Сент-Вінсента і Гренадин Ральф Гонсалвес, який головує в CELAC.

Дипломатичний захист України і засудження Москви є повсякденною справою для країн ЄС, але багато урядів країн Латинської і Центральної Америки зайняли більш нейтральну позицію щодо війни в Європі.

В той час як ЄС наполягає на різких висловлюваннях щодо війни, Гонсалвес заявив, що "цей саміт не повинен стати ще одним марним полем битви для дискусій з цього питання, яке розглядалося і продовжує розглядатися на інших, більш актуальних форумах".

Результатом стало те, що торговельні угоди, які вже давно перебувають у глухому куті швидше за все, не стануть ближчими до вирішення, коли лідери завершать свій саміт у вівторок.

Видання зазначає, що якщо на саміті й було щось продемонстровано, то це зростання впевненості країн Центральної та Південної Америки, підсилене величезними вливаннями коштів з боку Китаю і усвідомленням того, що їхня критична сировина стане ще більш життєво важливою, оскільки ЄС прагне покласти край надмірній залежності від рідкісних мінеральних ресурсів Пекіну.

Саміт ЄС-Латинська Америка

Востаннє саміт проходив у 2015 році. Цього року глави держав та урядів з 60 країн ЄС та Латинської Америки й Карибського басейну зустрілися на у Брюсселі 17-18 липня.

Серед головних питань саміту була позиція щодо агресивної війни Росії проти України та економічні відносини.

Зазначимо, що більшість країн Латинської Америки займають нейтральну позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України.

При цьому президент України Володимир Зеленський сподівається, що Іспанія, яка наразі головує у ЄС, допоможе нашій державі отримати вплив у Латинській Америці. Окрім того, Україна працює над першою стратегією щодо відносин з Латинською Америкою.

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