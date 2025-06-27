"Самі скоро здохнуть". Путін зірвався на Захід "через спроби поховати" його економіку

"Ось що в країнах Заходу відбувається? Вони весь час нас ховають. Самі скоро здохнуть там, а нас ховають, не перестаючи", - заявив глава Кремля у відповідь на запитання про прогнози смерті російської економіки.

Він додав, що в Росії зростання економіки у 2024 році нібито становило 4,3%, а у 2023 році - 4,1%.