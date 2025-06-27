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"Самі скоро здохнуть". Путін зірвався на Захід "через спроби поховати" його економіку

П'ятниця 27 червня 2025 18:58
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"Самі скоро здохнуть". Путін зірвався на Захід "через спроби поховати" його економіку Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін образився на негативні західні прогнози про майбутнє економіки РФ. Він пригрозив, що Захід "сам скоро здохне".

Як передає РБК-Україна, заяву Путіна наводить"РИА-Новости".

"Ось що в країнах Заходу відбувається? Вони весь час нас ховають. Самі скоро здохнуть там, а нас ховають, не перестаючи", - заявив глава Кремля у відповідь на запитання про прогнози смерті російської економіки.

Він додав, що в Росії зростання економіки у 2024 році нібито становило 4,3%, а у 2023 році - 4,1%.

Що з економікою РФ

Нагадаємо, раніше аналітики Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду (SITE) у своєму звіті наголошували, що економіка Росії лише виглядає стабільною.

Насправді у РФ виникає все більше проблем через війну, санкції та фейкову статистику.

Також аналітики звернули увагу, що в РФ суттєво занижують рівень інфляції. Саме тому, за версією Москви, у 2024 році зростання економіки нібито становило 4,3%.

Водночас президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявляв, що розраховувати на крах військової економіки РФ поки не варто.

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