"Самі скоро здохнуть". Путін зірвався на Захід "через спроби поховати" його економіку
Російський диктатор Володимир Путін образився на негативні західні прогнози про майбутнє економіки РФ. Він пригрозив, що Захід "сам скоро здохне".
Як передає РБК-Україна, заяву Путіна наводить"РИА-Новости".
"Ось що в країнах Заходу відбувається? Вони весь час нас ховають. Самі скоро здохнуть там, а нас ховають, не перестаючи", - заявив глава Кремля у відповідь на запитання про прогнози смерті російської економіки.
Він додав, що в Росії зростання економіки у 2024 році нібито становило 4,3%, а у 2023 році - 4,1%.
Що з економікою РФ
Нагадаємо, раніше аналітики Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду (SITE) у своєму звіті наголошували, що економіка Росії лише виглядає стабільною.
Насправді у РФ виникає все більше проблем через війну, санкції та фейкову статистику.
Також аналітики звернули увагу, що в РФ суттєво занижують рівень інфляції. Саме тому, за версією Москви, у 2024 році зростання економіки нібито становило 4,3%.
Водночас президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявляв, що розраховувати на крах військової економіки РФ поки не варто.
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