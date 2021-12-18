Самая вакцинированная страна Европы: Ирландия вводит комендантский час

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин в телеобращении заявил, что рост заболеваемости в стране является "причиной глубокой озабоченности", поэтому он представил ряд новых мер. Они включают в себя возвращение к удаленной работе. Также привитые люди должны будут показывать COVID-паспорт в театрах и кинотеатрах.

Кабинет министров согласился с тем, что эти меры будут действовать до 30 января, однако эта дата будет находиться в стадии рассмотрения.

В Ирландии один из самых высоких показателей вакцинации в Европе: 89,1% людей в возрасте старше 12 лет сделали прививку от COVID. По словам Мартина, правительство планирует предлагать третьи дозы тем, кому за 50 лет и людям с основными заболеваниями.

В пятницу в Ирландии было зарегистрировано еще 3 628 случаев заболевания коронавирусом.