Самая невероятная! Цветущая Никитюк в ретро-платье восхитила сеть "домашними" фото

Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк поздравила поклонников с Днем конституции

Леся Никитюк завела новое правило, которое пришлось очень по вкусу огромной армии поклонников популярной телеведущей - она демонстрирует в сети различные эффектные образы в своей рубрике "образ дня". Сегодня шоувумен снова порадовала фанов, опубликовав в Instagram яркие и милые снимки.

На фото знаменитость показалась в легком платье в ретро-стиле с цветочным принтом, которое украшает черный широкий пояс.

"Мой прекрасный город, который развивается и становится еще красивее! Люблю "Хм", - подписала Никитюк "домашние" кадры, будучи в Хмельницком.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также телеведущая поздравила своих фолловеров с Днем конституции.

"Кстати, всех с праздником!" - добавила Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях к фото поклонники Никитюк восхищаются чудесным нарядом и отмечают, что платье великолепно подходит ее цветущему виду, и купают шоувумен в комплиментах.

Леся, ты как всегда супер!

Retro сукня в retro cafe;

Лесюня ты бомбезная!

Сама лучшая и самая красивая девушка в мире!

Яркая!

Красотка;

Как всегда самая невероятная!

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Как сообщалось ранее, недавно Леся Никитюк проведала шоумена и волонтера Сергея Притулу, который на днях сломал ногу. Она не только поддержала своего коллегу, но и показала в сети несколько забавных совместных фото.

Также мы писали о том, что Леся Никитюк засветила аппетитные формы в бикини.

А еще известная телеведущая Леся Никитюк в ярком мини обольстила сеть внушительным декольте, после чего поклонники окрестили ее "Мавкой" и "Амазонкой".