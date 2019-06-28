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Самая невероятная! Цветущая Никитюк в ретро-платье восхитила сеть "домашними" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.06.2019 - 20:18
Самая невероятная! Цветущая Никитюк в ретро-платье восхитила сеть "домашними" фото
Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк поздравила поклонников с Днем конституции

Леся Никитюк завела новое правило, которое пришлось очень по вкусу огромной армии поклонников популярной телеведущей - она демонстрирует в сети различные эффектные образы в своей рубрике "образ дня". Сегодня шоувумен снова порадовала фанов, опубликовав в Instagram яркие и милые снимки.

На фото знаменитость показалась в легком платье в ретро-стиле с цветочным принтом, которое украшает черный широкий пояс. 

"Мой прекрасный город, который развивается и становится еще красивее! Люблю "Хм", - подписала Никитюк "домашние" кадры, будучи в Хмельницком.

Самая невероятная! Цветущая Никитюк в ретро-платье восхитила сеть &quot;домашними&quot; фото

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также телеведущая поздравила своих фолловеров с Днем конституции.

"Кстати, всех с праздником!" - добавила Леся.

Самая невероятная! Цветущая Никитюк в ретро-платье восхитила сеть &quot;домашними&quot; фото

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях к фото поклонники Никитюк восхищаются чудесным нарядом и отмечают, что платье великолепно подходит ее цветущему виду, и купают шоувумен в комплиментах.

  • Леся, ты как всегда супер!
  • Retro сукня в retro cafe;
  • Лесюня ты бомбезная!
  • Сама лучшая и самая красивая девушка в мире!
  • Яркая!
  • Красотка;
  • Как всегда самая невероятная!
 

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Леся Никитюк проведала шоумена и волонтера Сергея Притулу, который на днях сломал ногу. Она не только поддержала своего коллегу, но и показала в сети несколько забавных совместных фото.

Также мы писали о том, что Леся Никитюк засветила аппетитные формы в бикини

А еще известная телеведущая Леся Никитюк в ярком мини обольстила сеть внушительным декольте, после чего поклонники окрестили ее "Мавкой" и "Амазонкой". 

"Для меня ты лучший": Никитюк сделала неожиданное признание Притуле Леди-конфетка: Леся Никитюк заинтриговала сеть "сладким" образом
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