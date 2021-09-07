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Самая дешевая Tesla за 25 тысяч долларов дебютирует в 2023 году и не будет называться Model 2

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Вторник 07 сентября 2021 18:00
Самая дешевая Tesla за 25 тысяч долларов дебютирует в 2023 году и не будет называться Model 2 Эскиз будущей бюджетной модели Tesla (Фото: twitter.com/tesla)
Автор: Вадим Добровольский

Tesla готовится к запуску самой доступной своей модели, которая будет стоить 25 тысяч долларов. Снижение стоимости будет достигнуто благодаря батарее нового типа, а начало производства планируется в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс Electrek.

На недавнем собрании акционеров Tesla глава компании Илон Маск озвучил подробности о запуске наиболее бюджетной модели бренда. Заявлено, что компактный электрохэтчбек будет стоить около 25 тысяч долларов.

Привлекательную цену компания намеревается обеспечить за счет использования нового типа аккумуляторов с более низкой стоимостью киловатт-часа в производстве. По предварительной информации, запас хода будущей бюджетной Теслы составит 400-560 км.

Старт производства намечен на 2023 год. Правда, Маск оговорился, что это срок без учета возможных проблем, вызванных глобальным дефицитом микрочипов для автоиндустрии. Если задержки поставок продолжаться, это соответствующим образом скажется на процессе подготовки машины к производству.

Кроме того, будущая новинка не будет иметь название Model 2, как считалось ранее. При этом точное имя самой дешевой Теслы создатель компании не уточнил.

Зато рассказал, что будущая новинка может лишиться руля и педалей - иными словами, сможет ездить только в автономном режиме. Правда, нужно учитывать, что автопилотируемые автомобили без возможности человеком брать на себя управление пока не имеют допуска на дороги общего пользования.

Первая информация о модели Tesla начального уровня появилась в 2018 году, когда об этом сообщил Илон Маск. В начале 2020-го в Сети появился эскиз будущего электромобиля, а в феврале нынешнего года стало известно, что новинка, разрабатываемая китайским подразделением Tesla, будет продаваться на рынках по всему миру.

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