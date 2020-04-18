Сама нежность: Влад Яма с женой устроили чувственный фотосет в ванной

Влад Яма с красавицей-женой устроили необычную "карантинную" фотосессию
Влад Яма и его жена Лилиана доказали, что и в условиях карантина можно устроить настоящую фотосессию. Знаменитый украинский хореограф и король бального танца с супругой устроили дома в ванной романтический "показ", который снимал профессиональный фотограф на расстоянии аж 400 км от моделей!
Чувственные кадры на оценку зрителей Влад предоставил в своем Instagram, а его красавица жена откровенно поделилась впечатлениями от подобного оригинального фотоопыта.
Пара выбрала черно-белые одежды - как Инь и Ян. Яма нежно обнял Лилиану, которая уютно устроилась в большой ванне (воду супруги решили не набрать).
После этого чета решила чуть сменить антураж и разместились на полу. Влад накинул на плечи белое полотенце, а Лилиана выбрала черные джинсы и светло-коричневый топ.
"Представляете, что даже фотосессию можно сделать on-line? Да еще какую... Невероятную... Даже не знаю, что еще мы будем делать удаленно? ⠀ ⠀ ⠀
Жизнь очень изменилось в последнее время, но знаю что все, что ни делается, то к лучшему. Мы что угодно выдержим, станем более здоровыми, не станем жечь леса, которые очищюють нам воздух, не будем выбрасывать мусор, а будем уважать друг друга, мыслить позитивно, прислушиваться к советам", - написала она в Instagram.
Влад Яма с женой Лилианой (Фото: instagram.com/vladyama_official / instagram.com/liliya_yama)
Пара тут же собрала в сети от подписчиков огромное количество восхищенных и вдохновленных комментариев. Некоторые фаны пишут, что тоже бы хотели устроить для себя подобный фотосет.
Фото: скрин комментариев instagram.com/vladyama_official
Напомним, что Влад Яма недавно поразил "изменениями" во внешности за период карантина.