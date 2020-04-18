Сама нежность: Влад Яма с женой устроили чувственный фотосет в ванной

Влад Яма с женой Лилианой (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма с красавицей-женой устроили необычную "карантинную" фотосессию

Влад Яма и его жена Лилиана доказали, что и в условиях карантина можно устроить настоящую фотосессию. Знаменитый украинский хореограф и король бального танца с супругой устроили дома в ванной романтический "показ", который снимал профессиональный фотограф на расстоянии аж 400 км от моделей!

Чувственные кадры на оценку зрителей Влад предоставил в своем Instagram, а его красавица жена откровенно поделилась впечатлениями от подобного оригинального фотоопыта.

Пара выбрала черно-белые одежды - как Инь и Ян. Яма нежно обнял Лилиану, которая уютно устроилась в большой ванне (воду супруги решили не набрать).

После этого чета решила чуть сменить антураж и разместились на полу. Влад накинул на плечи белое полотенце, а Лилиана выбрала черные джинсы и светло-коричневый топ.

"Представляете, что даже фотосессию можно сделать on-line? Да еще какую... Невероятную... Даже не знаю, что еще мы будем делать удаленно? ⠀ ⠀ ⠀

Жизнь очень изменилось в последнее время, но знаю что все, что ни делается, то к лучшему. Мы что угодно выдержим, станем более здоровыми, не станем жечь леса, которые очищюють нам воздух, не будем выбрасывать мусор, а будем уважать друг друга, мыслить позитивно, прислушиваться к советам", - написала она в Instagram.

Влад Яма с женой Лилианой (Фото: instagram.com/vladyama_official / instagram.com/liliya_yama)

Пара тут же собрала в сети от подписчиков огромное количество восхищенных и вдохновленных комментариев. Некоторые фаны пишут, что тоже бы хотели устроить для себя подобный фотосет.

Невероятно прекрасная пара

Как по мне, так фото огонь! Влюбленный молодой человек с улыбкой радости возле любимой. Девушка в эйфории, чувствуя себя защищенной, желанной, любимой рядом с сильным мужчиной! (Ну это моя бурная фантазия так видит это фото)

Очень нежно и чувственно

Нежность!

Очень красиво, нежные такие

Вы очаровательны, гармоничные !!! На фото, как инь и ян!

Оригинальная

Романтично! А как это фотограф удаленно?

Какие вы красивые и милые

Классная идея! (как и люди на фото!)

Очень романтическая фотография

И я такое фото хотела бы. Круто!

Фото: скрин комментариев instagram.com/vladyama_official

Напомним, что Влад Яма недавно поразил "изменениями" во внешности за период карантина.