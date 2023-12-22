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"Сам собі асистент" центрового "Оклахоми" шокував "Кліпперс": момент дня в НБА

Фото: Чет Холмгрен не боїться брати ініціативу на себе (twitter.com/okcthunder)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Оклахоми-Сіті Тандер" Чет Холмгрен опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Молодий американець підкорив епізодом у третій чверті протистояння з "Лос-Анджелес Кліпперс". У безнадійній ситуації він хитнув опонента, а далі за пасивності інших накинув собі від щита та поклав згори двома руками.

Так "Оклахома" вийшла вперед, а потім влаштувала гостям повний розгром (134:115). "Тандер" ідуть на другій сходинці в Західній конференції НБА. Натомість "Кліпперс" тут на 5-й сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Оклахоми" Шей Гілджис-Александер. Він набрав 31 очко, зробив 8 підбирань і віддав 3 передачі. Холмгрен додав ще 23 пункти.

Хто такий Чет Холмгрен

Уродженець Міннеаполіса, на студентському рівні виступав за "Гонзагу Бульдогс". Обраний "Оклахомою" під другим номером драфту НБА-2022.

Потрапив у ростер команди на Літню лігу асоціації, де яскраво дебютував проти "Юти" (23 очки). У регулярному чемпіонаті вперше вийшов у жовтні торік. Через місяць встановив персональний рекорд результативності – 36 пунктів. У складі збірної США U-19 тріумфував на ЧС-2021.

Центровий – номінальна позиція Холмгрена. Загалом наділений універсальними навиками для виступів у різних амплуа. Батько другорічника виступав за Університет Міннесоти в 80-ті.

До слова, напередодні форвард "Брукліна" Фінні-Сміт очолив хіт-парад моментів із сольним проходом проти "Нікс".

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