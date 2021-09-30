В Салониках ужесточают карантин из-за COVID

В частности, в Салониках начнет действовать комендантский час в ночное время и будет запрещена музыка в барах, кафе и ресторанах.

Заболеваемость коронавирусом стабилизировалась по всей стране, но на севере Греции число случаев заболевания резко возросло.

Министерство гражданской обороны Греции заявило, что город Салоники и его область, а также соседний регион Халкидики и центральный город Лариса будут переведены в режим ограничений четвертого уровня на неделю с 1 октября.

В четверг Греция сообщила о 2 232 новых случаях инфицирования и 33 смертях, в результате чего общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 655 767, а число смертей - 14 828.

При населении в 11 миллионов человек в стране на данный момент сделано более 12 миллионов первых прививок. Около 58% греков полностью привиты. Правительство надеется довести этот показатель до 70% в попытке сформировать широкий иммунитет от вируса.