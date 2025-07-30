Сало чи олія? Дієтолог пояснила, на чому краще смажити страви

Смажити на олії - небезпечно?

За словами експерта, смажити на звичайних рослинних оліях (соняшниковій, кукурудзяній) - не найкращий вибір для вашого здоров'я. При їх нагріванні до високих температур утворюється небезпечний канцероген - бензпірен.

Натомість гастроентеролог рекомендує обирати для смаження сало або смалець. Ці продукти мають надзвичайно високу температуру нагрівання - до 245-250 градусів, що дозволяє готувати без утворення шкідливого бензпірену.

Альтернативою може бути також топлене вершкове масло.

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Для приготування овочевих страв лікарка рекомендує метод припускання: налити трохи води на сковорідку, додати овочі й тушкувати їх у власному соку. Після приготування страву варто заправити спеціальною сумішшю, для приготування якої потрібно:



• трохи води

• оливкова (навіть фальсифікована) олія

• лимонний сік, яблучний чи звичайний оцет

• часник, зелень, улюблені приправи та дрібку цукру для балансу смаку

Експерт пояснює, що під "фальсифікатом" часто мається на увазі додавання до оливкової олії рапсової. При цьому рапсова олія не тільки не гірша за оливкову за складом, а й містить цінні омега-3 жирні кислоти, яких немає в оливковій.

Справжня, нерозбавлена оливкова олія - це дуже дорогий продукт, оскільки для отримання одного літра потрібно близько п'яти кілограмів оливок, а оливкові дерева дають невеликий урожай. Тому більшість оливкових олій на полицях магазинів - це суміші.

Однак, заспокоює лікар, це не повинно лякати, адже така суміш все одно є більш здоровим вибором, ніж звичні соняшникова чи кукурудзяна олії.