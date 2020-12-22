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Садовой выздоровел от COVID-19

Автор: Андрей Козловский

Городской глава Львова Андрей Садовой выздоровел от COVID-19. Сегодня он уже работает в полноценном режиме.

Об этом Андрей Садовой на своем Telegram-канале.

"Сегодня первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома... Врач говорит, что в организме уже выработались антитела и я могу работать. К концу года много дел", - написал мэр города.

Также Садовой поблагодарил всех за заботу и рассказал о рабочих планах.

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"На завтра планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, изберем секретаря совета. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию", - сказал он.

Напомним, 7 декабря Садовой сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.

После этого, сессию городского совета Львова, которая должна была состояться 18 декабря, перенесли.

Также РБК-Украина писало, что глава Сумской областной государственной администрации Василий Хома заболел COVID-19. Недавно он получил положительный тест.

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