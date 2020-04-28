Мэр города Львова Андрей Садовой сделал тест на коронавирус, результаты отрицательные, но врачи посоветовали несколько дней поработать из дома. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Садовой отметил, что у него была повышенная температура.

"Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6. А в субботу и воскресенье у меня была немного повышенная температура. Поэтому я и сделал экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В целом все хорошо", - рассказал он.

Добавим, по состоянию на 28 апреля во Львове и Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные. 58 пациентов выздоровели.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 18 новых летальных случаев от коронавируса. Всего в стране 239 человек из COVID-19 умерли.

Также по данным Минздрава, по состоянию на утро 28 апреля заразились коронавирусом 9 410 человек. 992 пациента уже выздоровели. За сутки заразилась 401 человек. Это на 9 случаев больше, чем вчера.

Ранее сообщалось, что Кабмин обнародовал план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая.