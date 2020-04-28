ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Садовой сделал тест на коронавирус

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 14:40
Садовой сделал тест на коронавирус
Фото: Андрей Садовый (РБК-Украина)

Врачи посоветовали Садовому несколько дней поработать из дома

Мэр города Львова Андрей Садовой сделал тест на коронавирус, результаты отрицательные, но врачи посоветовали несколько дней поработать из дома. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Садовой отметил, что у него была повышенная температура.

"Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6. А в субботу и воскресенье у меня была немного повышенная температура. Поэтому я и сделал экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В целом все хорошо", - рассказал он.

Добавим, по состоянию на 28 апреля во Львове и Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные. 58 пациентов выздоровели.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 18 новых летальных случаев от коронавируса. Всего в стране 239 человек из COVID-19 умерли.

Также по данным Минздрава, по состоянию на утро 28 апреля заразились коронавирусом 9 410 человек. 992 пациента уже выздоровели. За сутки заразилась 401 человек. Это на 9 случаев больше, чем вчера.

Ранее сообщалось, что Кабмин обнародовал план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая.

В Закарпатской ОГА вспышка коронавируса: вводят ряд ограничений в админздании В Винницкой области у 406 человек подтвердили коронавирус
Новости Украины Андрей СадовыйКоронавирус
News
On Top