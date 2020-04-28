Фото: Андрей Садовый (РБК-Украина)

Врачи посоветовали Садовому несколько дней поработать из дома

Мэр города Львова Андрей Садовой сделал тест на коронавирус, результаты отрицательные, но врачи посоветовали несколько дней поработать из дома. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Садовой отметил, что у него была повышенная температура.

"Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6. А в субботу и воскресенье у меня была немного повышенная температура. Поэтому я и сделал экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В целом все хорошо", - рассказал он.

Добавим, по состоянию на 28 апреля во Львове и Львовской области подтвержден 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные. 58 пациентов выздоровели.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 18 новых летальных случаев от коронавируса. Всего в стране 239 человек из COVID-19 умерли.

Также по данным Минздрава, по состоянию на утро 28 апреля заразились коронавирусом 9 410 человек. 992 пациента уже выздоровели. За сутки заразилась 401 человек. Это на 9 случаев больше, чем вчера.

Ранее сообщалось, что Кабмин обнародовал план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая.